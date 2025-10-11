حماس: ملتزمون بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وانسحابات الاحتلال تتواصل

أكد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، في تصريحٍ لقناة التلفزيون العربي، أن الحركة ماضية في تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الهدنة صامدة وأن انسحابات جيش الاحتلال تتوالى وفق ما نصّ عليه الاتفاق.

وأوضح قاسم أن حماس تعمل على نزع كل الذرائع التي قد يتذرع بها الاحتلال للتهرب من تنفيذ بنود الاتفاق، مؤكّدًا في الوقت ذاته أن الحركة تتعاون مع الوسطاء لتحديد أماكن جثامين أسرى الاحتلال في قطاع غزة، في إطار الالتزام الكامل بما تم التوافق عليه.

وشدّد المتحدث باسم حماس على أن الحركة تتعامل بجدية ومسؤولية مع كل مراحل الاتفاق، بما يضمن تثبيت وقف العدوان ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.