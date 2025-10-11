الأونروا: لدينا غذاء يكفي سكان غزة لثلاثة أشهر ونطالب بفتح الحدود أمام المساعدات

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم السبت، أنها تمتلك كميات كافية من المواد الغذائية لتلبية احتياجات سكان قطاع غزة لمدة ثلاثة أشهر، مؤكدة ضرورة فتح حدود القطاع بشكل كامل أمام تدفق المساعدات الإنسانية.

وقالت جولييت توما، مديرة الاتصالات في الأونروا، إن “الوكالة لديها غذاء يكفي جميع سكان غزة لمدة ثلاثة أشهر، وهو أمر بالغ الأهمية للسيطرة على انتشار المجاعة التي تأكدت في مدينة غزة”.

وكانت الأونروا قد شددت في بيان سابق على أن هناك حاجة ماسة لإدخال مساعداتها المنقذة للحياة، بما في ذلك الغذاء، مطالبةً بـ“رفع الحظر عن مساعدات الأونروا ووقف المجاعة فورًا”.

وبموجب الاتفاق التنفيذي لوقف إطلاق النار، من المقرر أن يدخل إلى قطاع غزة ما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، تشمل المساعدات والبضائع للقطاع الخاص، بالإضافة إلى 50 شاحنة وقود (سولار وبنزين) وغاز للطهي، بحيث لا يقل عدد الشاحنات الأسبوعي عن 4200 شاحنة.

ويشير الاتفاق إلى أن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والهلال الأحمر والدول العاملة في القطاع ستتولى استلام وتوزيع المساعدات على السكان.