الإعلام الحكومي: الاحتلال أعدم 193 عالماً وأكاديمياً خلال حرب الإبادة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعدم 193 عالمًا وأكاديميًا فلسطينيًا خلال حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف العقول الفلسطينية والكوادر العلمية.

وأوضح المكتب في بيان له اليوم السبت، أن من بين الشهداء أساتذة جامعات وباحثين وأطباء ومهندسين، استُهدفوا في منازلهم أو أثناء أداء مهامهم الأكاديمية والإنسانية، مؤكدًا أن الاحتلال يسعى إلى تفريغ المجتمع الفلسطيني من نخبه وكفاءاته.

وأشار البيان إلى أن الجرائم المتواصلة ضد العلماء تأتي ضمن محاولة لطمس الهوية الثقافية والعلمية الفلسطينية، داعيًا المؤسسات الدولية والأكاديمية حول العالم إلى التحرك العاجل لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق النخبة التعليمية في غزة.