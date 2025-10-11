الاحتلال يعلن عن مقتل جندي متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في غزة

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن مقتل الجندي شموئيل رحاميم متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2025، جراء نيران مقاومين فلسطينيين في جنوب قطاع غزة.

ويعدّ رحاميم من بين الجنود الذين أصيبوا خلال المواجهات العنيفة التي شهدتها محاور القتال في القطاع، والتي تكبد خلالها جيش الاحتلال خسائر بشرية كبيرة، بحسب ما أقرّت به مصادره العسكرية.

وتأتي هذه الإعلان بعد أيام من وقف إطلاق النار، في وقتٍ لا يزال الاحتلال يواجه تداعيات الإخفاق الميداني والسياسي الذي مُني به خلال عدوانه المستمر منذ عامين على غزة.