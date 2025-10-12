سفارة قطر بالقاهرة تنعى وفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري في حادث مروري بشرم الشيخ

أعربت سفارة دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية عن بالغ حزنها وأسفها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري، إثر حادث مروري أليم وقع في مدينة شرم الشيخ أثناء أدائهم مهام عملهم الرسمية.

وأفادت السفارة في بيان صدر اليوم، أن المتوفين هم: سعود بن ثامر آل ثاني، وعبدالله غانم الخيارين، وحسن جابر الجابر، فيما أُصيب في الحادث كل من عبدالله عيسى الكواري، ومحمد عبدالعزيز البوعينين، ويتلقيان حالياً العلاج اللازم في مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وأكدت السفارة أنها باشرت فور وقوع الحادث متابعة مجرياته مع السلطات المصرية المختصة، مشيرةً إلى أنه سيتم نقل جثامين المتوفين والمصابين إلى الدوحة اليوم على متن طائرة قطرية خاصة.

وقدمت سفارة قطر بالقاهرة خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أسر الضحايا، سائلةً اللهَ العليَّ القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

كما أعربت السفارة عن شكرها وتقديرها للسلطات المصرية على تعاونها وحرصها في متابعة الحادث وتقديم التسهيلات اللازمة لنقل الضحايا والمصابين.