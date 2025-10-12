عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

نتائج الثانوية العامة لطلبة غزة تصدر بعد غدٍ الثلاثاء

الرسالة نت

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأحد، أن نتائج امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 لطلبة قطاع غزة من مواليد 2006، ستُعلن بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر 2025، في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر.

وأوضحت الوزارة أن بإمكان الطلبة الاطلاع على نتائجهم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي

https://psge.ps

وأكدت الوزارة  أنه يمكن معرفة رقم الجلوس الخاص بكل طالب من خلال موقع

https://psgereg.pna.ps

وذلك باستخدام اسم المستخدم gazap1 وكلمة المرور gaza1234، ثم إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد والضغط على زر (بحث).

 

ودعت الوزارة الطلبة وأولياء الأمور إلى متابعة المواقع الرسمية التابعة لها للحصول على المعلومات الدقيقة والمستجدة بشأن إعلان النتائج.

