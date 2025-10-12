أونروا: ستة آلاف شاحنة مساعدات بانتظار السماح لها بدخول غزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأحد، إن نحو ستة آلاف شاحنة محمّلة بالمساعدات الإنسانية تقف على أبواب قطاع غزة بانتظار السماح بدخولها إلى القطاع المنكوب.

وأوضحت الوكالة أن محادثات جارية مع الأطراف المعنية من أجل تسهيل دخول هذه الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإغاثية وطبية عاجلة، مشيرةً إلى أن الاحتياجات في غزة باتت تفوق كل قدرة على الاستجابة بعد عامين من الحرب والدمار.

وأكدت "أونروا" أن الاحتلال الإسرائيلي هو الجهة التي تحدد دخول المساعدات ونوعيتها عبر معبر كرم أبو سالم، الذي يخضع لإشرافه الكامل، ما يؤدي إلى تأخير كبير في إدخال المواد الحيوية والضرورية للسكان.

وحذرت الوكالة من أن استمرار منع دخول الإمدادات سيؤدي إلى كارثة إنسانية أعمق في ظل النقص الحاد في الغذاء والدواء والمياه، داعيةً المجتمع الدولي إلى الضغط لفتح المعابر فورًا وتمكين المؤسسات الإنسانية من أداء مهامها دون قيود.