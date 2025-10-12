يديعوت أحرونوت: اختفاء العصابات في غزة بعد وقف إطلاق النار يكشف تورط الجيش (الإسرائيلي)

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (الإسرائيلية) إنّ ظاهرة سرقة شاحنات المساعدات في قطاع غزة توقفت تمامًا منذ إعلان وقف إطلاق النار، مشيرةً إلى اختفاء العصابات التي كانت تُنسب إليها عمليات النهب والسطو.

وأضافت الصحيفة أنّ هذا التطور يثبت أن تلك العصابات كانت تعمل تحت سيطرة الجيش (الإسرائيلي) أو بإشرافه المباشر، وليس نتيجة أفعال فردية كما كان يُروَّج.

وأوضحت أنّ غياب الغطاء الجوي (الإسرائيلي) وانسحاب القوات من الأرض أنهيا وجود تلك المجموعات، مؤكدة أنّ عودة قوات المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام ساهمت في سحق هذه الظاهرة وإعادة الأمن إلى مناطق واسعة من القطاع.