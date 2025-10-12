مدير صحة غزة: مخازن الأدوية فارغة وفقدنا 1700 من الكوادر الطبية

قال مدير عام وزارة الصحة في غزة إن مخازن الوزارة في مدينة غزة باتت فارغة تمامًا من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، محذرًا من انهيار المنظومة الصحية بشكل كامل في ظل استمرار الحصار ونفاد الموارد.

وأوضح أن القطاع الصحي فقد نحو 1700 طبيب وكادر صحي منذ بداية العدوان، بينهم 150 من كبار الاستشاريين، ما فاقم الأزمة الصحية وأضعف قدرة المستشفيات على تقديم الخدمات للجرحى والمرضى.

وطالب مدير الصحة بالإفراج الفوري عن الكوادر الطبية المعتقلة لدى الاحتلال، ومن بينهم الطبيبان حسام أبو صفية ومروان الهمص، مؤكدًا أن استمرار احتجازهم يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي.

ودعا في ختام تصريحه المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة، وإنقاذ ما تبقى من المنظومة الصحية التي تواجه واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في تاريخها.