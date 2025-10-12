وزارة الداخلية تفتح باب التوبة لمنتسبي العصابات غير المتورطين بالدماء في غزة

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الأحد، فتح باب التوبة والعفو العام أمام أفراد العصابات الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء، لتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية، في إطار الجهود الجارية لاستعادة الأمن والاستقرار بعد دخول قرار وقف حرب الإبادة الإسرائيلية حيز التنفيذ.

وأوضحت الوزارة أن بعض العصابات الإجرامية استغلت حالة الفوضى خلال فترة الحرب وارتكبت أعمالاً خارجة عن القانون، شملت التعدي على الممتلكات والسطو على المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن بعض المشاركين لم يتورطوا في جرائم قتل أو اعتداء على المواطنين.

وأكدت الداخلية أن باب التوبة والعفو سيفتح لمدة أسبوع، بدءاً من صباح الاثنين 13 أكتوبر 2025 وحتى نهاية الأحد 19 أكتوبر 2025، داعية كل من تنطبق عليهم الشروط إلى تسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية خلال المدة المحددة لتسوية أوضاعهم وإغلاق ملفاتهم بشكل نهائي.

وشددت الوزارة على أنها ستتخذ إجراءات حازمة بحق كل من يرفض تسليم نفسه أو يواصل مخالفة القانون، مؤكدة أن الأمن العام وحقوق المواطنين خط أحمر لن يُسمح بالمساس بهما تحت أي ظرف.