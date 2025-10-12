استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي جنوبي غزة

استشهد مساء اليوم الأحد، الصحفي والناشط صالح الجعفراوي، خلال تغطيته لحجم الدمار الذي خلفه العدوان العسكري الإسرائيلي وجريمة الإبادة الجماعية في مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية إن جثمان الشهيد الصحفي صالح الجعفراوي؛ والذي ارتقى مساء اليوم برصاص عملاء الاحتلال أثناء تغطيته لحجم الدمار الذي خلفه الاحتلال في جنوب مدينة غزة، قد وصل إلى مستشفى المعمداني.

وأفاد مراسلنا بأن الاتصال فُقد مع الزميل "الجعفراوي" مساء الأحد، خلال تغطيته للجرائم الإسرائيلية التي خلفها العدوان في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة. منوهًا إلى أن شهود عيان أكدوا أن "خارجين عن القانون" أطلقوا النار على الشهيد صالح وسرقوا مقتنياته.

وأضافت المصادر المحلية والعائلية أن الشهيد صالح كان قد تعرض لـ "تهديدات بالقتل والاغتيال" من قبل الاحتلال الإسرائيلي طوال الحرب العدوانية؛ "قبل أن يُنفذ المهمة خارجون عن القانون اليوم في حي الصبرة".

ويُشار إلى أن الشهيد "الجعفراوي" ناشط ومؤثر فلسطيني، وصحفي، عمل على نشر الرواية الفلسطينية وصورة ومجريات الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والجريمة التي ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين والنازحين.