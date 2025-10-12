غازي حمد: انتهينا من ترتيبات تسليم الأسرى والاحتلال يتلاعب بالقوائم

قال عضو المكتب السياسي بحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، غازي حمد، إن الساعات القادمة ستكشف مدى التزام الاحتلال الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. مؤكدًا: "ومن ثم نُحدد ردودنا".

وأكد "حمد" في تصريحات صحفية لـ "فضائية الجزيرة"، اليوم الأحد، أن الاحتلال يتلاعب بقوائم الأسرى المُقرر الإفراج عنهم في صفقة التبادل، "ويراوغ حتى مع الأمريكيين".

وأعلن القيادي في "حماس" أن المقاومة "انتهت من الترتيبات اللازمة لتسليم أسرى الاحتلال". مستدركًا: "لكنه (الاحتلال) يتلكأ".

وأردف: "نحن بحاجة لضغط دولي خاصة من العرب للجم جنون نتنياهو في غزة والضفة الغربية". موضحًا: "نعمل مع الوسطاء لإتمام الاتفاق بحذافيره، وندعو لرقابة مشددة على سلوك الاحتلال".

ونوه إلى أن حركة "حماس" تُطلع الوسطاء (مصر وقطر وتركيا)، "لحظة بلحظة"، على كل التطورات لكي يحددوا الجهة المسؤولة عن أي خرق.

وجدد التأكيد: "نسعى حاليا لوقف الحرب تماما وانسحاب الاحتلال وتبادل الأسرى ودخول المساعدات، ونحن بحاجة لنقاش مع الفصائل لاتخاذ موقف موحد بشأن باقي مراحل الاتفاق".