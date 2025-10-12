عائلات مدينة غزة تعلن دعمها الكامل لإجراءات الأمن واستعادة النظام بعد وقف إطلاق النار

أصدر تجمع عوائل مدينة غزة بياناً أكد فيه دعمه الكامل للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في قطاع غزة، الهادفة إلى فرض النظام واستعادة الأمن والاستقرار في أعقاب وقف إطلاق النار.

وأوضح البيان أن المرحلة الحالية حساسة وتتطلب تكاتفاً وطنياً وشعبياً واسعاً لضمان أمن المجتمع واستقراره، مشدداً على أن “فرض النظام وحماية أرواح وممتلكات المواطنين واجب وطني وديني، وهو الأساس المتين الذي يُبنى عليه صمود شعبنا وتحقيق تطلعاته نحو الحرية والاستقلال”.

وثمّن التجمع مواقف العائلات الغزية وجهود رجال الأمن في الحفاظ على السلم الأهلي، معرباً عن تفهمه لدقة المرحلة وتعقيداتها بعد العدوان الإسرائيلي الشرس الذي استمر لعامين متتاليين.

ودعا البيان جميع أبناء العائلات والمواطنين إلى التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية، ونبذ الفوضى، ورفض أي ممارسات تمس بالقانون أو بالممتلكات العامة والخاصة.

واختتم تجمع عوائل مدينة غزة بيانه بالتأكيد على أن “غزة ستنهض من جديد، قوية بإرادة أبنائها، وقادرة على استعادة الحياة رغم كل محاولات الإرباك والتشويش التي يوجهها الاحتلال”.