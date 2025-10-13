القسام تنشر أسماء الأسرى "الإسرائيليين" المقرر الإفراج عنهم

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، صباح اليوم الإثنين، أنها قررت، في إطار صفقة "طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى، الإفراج عن عشرين أسيرًا إسرائيليًا من الأحياء، وأعلنت أسماءهم على النحو التالي:

من بين المفرج عنهم الأسير بار أبراهام كوبرشتاين، إضافة إلى الأسير أفيتار دافيد، ويوسف حاييم أوحانا، وكذلك سيغيف كالفون، وأفيناتان أور، وإلكانا بوحبوط، وماكسيم هيركين.

كما شملت القائمة كلاً من نمرود كوهين، ومتان تسنغاوكر، ودافيد كونيو، إلى جانب إيتان هورن، ومتان أنغريست، وإيتان مور، وغالي بيرمان، وزيف بيرمان.

ومن بين الأسماء أيضًا: عمري ميران، وألون أوهل، وغاي جلبوع-دلال، وروم براسلافسكي، إضافة إلى أريئيل كونيو.

وأكدت الكتائب أن هذه الدفعة تأتي ضمن بنود صفقة التبادل الجارية حاليًا، دون أن تقدم تفاصيل إضافية حول توقيت أو آلية الإفراج.