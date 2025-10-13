حكومة الاحتلال تصادق على تعديل قائمة احتياطية لأسرى الصفقة

كشفت القناة 12 العبرية، فجر اليوم الإثنين، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على قائمة احتياطية تضم خمسة أسرى من قطاع غزة، سيتم الإفراج عنهم في حال أُجريت تعديلات على القوائم الأساسية ضمن صفقة التبادل المرتقبة.

وبحسب القناة، فإن القائمة الاحتياطية تشمل مدير مجمع ناصر الطبي الأسير الدكتور حسام أبو صفية، مشيرة إلى أنه لن يتم الإفراج عنه إلا بقرار مباشر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف كاتس، وذلك فقط في حال لم يكتمل عدد الأسرى المقرر إطلاق سراحهم.

وفي سياق متصل، أوضحت القناة أن مشاورات هاتفية عاجلة جرت في وقت متأخر، أفضت إلى تعديلات في اللحظة الأخيرة على قوائم الأسرى، وذلك تحت ضغط سياسي وأمني متزايد.

وكشف مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لقناة الجزيرة، مساء أمس، أن الحركة تجري اتصالات مكثفة مع الوسطاء بهدف تحسين قوائم الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل.

وأشار المصدر في تصريحات أدلى بها للجزيرة، إلى أن الوسطاء ما زالوا يعملون على التوصل إلى تسوية نهائية بشأن القوائم، رغم استمرار رفض الاحتلال الإسرائيلي لبعض الأسماء.