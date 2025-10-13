الإعلامي الحكومي: أكثر من 7 الآف يشاركون في التحضيرات لاستقبال الأسرى المحررين

تواصل الطواقم الحكومية في قطاع غزة استعداداتها المكثفة لاستقبال الأسرى الفلسطينيين الأبطال المفرج عنهم من سجون الاحتلال "الإسرائيلي" في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، بمشاركة أكثر من 7000 موظف حكومي من مختلف الوزارات والمؤسسات.

وتشمل التحضيرات تنسيقاً شاملاً بين الوزارات الصحية والخدمية والأمنية والإغاثية والإعلامية لضمان تنظيم عملية الاستقبال بما يليق بتضحيات الأسرى وصمودهم، وبما يعكس الوفاء الوطني والشعبي لهم.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في بيان وصل "الرسالة نت" أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة وطنية متكاملة تُعنى بالجوانب الإنسانية والخدمية والإدارية والإعلامية، وتستهدف توفير كل مقومات الراحة والرعاية للأسرى المحررين وعائلاتهم، بما يجسد روح المسؤولية والتكامل بين مؤسسات الدولة.

وشدد على أن استقبال الأسرى واجب وطني وأخلاقي، يعبر عن تقدير شعبنا لتضحياتهم وثباتهم في وجه السجان، وعن التزام الحكومة الراسخ بخدمة أبناء شعبنا في مختلف المجالات، لا سيما في هذه المرحلة الوطنية الحساسة التي تؤكد وحدة الصف الفلسطيني وتمسكه بحقوقه وثوابته.