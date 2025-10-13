الأسرى الأردنيين لغزة: رسالة خجل أمام عظمة تضحياتكم

عبّر مقرر اللجنة الوطنية للأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال، فادي فرح، عن شعوره العميق بالخجل أمام تضحيات شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من تضحيات جسام على مدار عامين من الدماء والدمار والإجرام والتنكيل.

وقال فرح لـ"الرسالة نت"، إن هذه التضحيات ترافقت مع عذابات غير مسبوقة عاشها أسرانا في سجون الاحتلال؛ مؤكدًا أن ما قدّمه الأسرى خلال عامين من العدوان على غزة من تضحيات وصبر وثبات، يستدعي وقفة وطنية جادة ومسؤولية جماعية.

وبين إن "الدماء والدمار والإجرام والتجويع التي عاشها شعبنا طوال عامين تجعلنا جميعًا نشعر بالتقصير أمام أساطير الصمود والتحدي والعطاء التي يجسدها أسرانا في كل يوم"، مضيفًا أن "كل أسير يمثل قضية وطنية وإنسانية كبرى بالنسبة لأهله ووطنه".

وأكد أن الفرحة لا تكتمل إلا بحرية جميع الأسرى وكشف مصير المفقودين، مشددًا على أن قضية الأسرى يجب أن تبقى أولوية مركزية في الوجدانين الأردني والفلسطيني، وأن أي إنجاز وطني لا يكتمل إلا بتحقيق حريتهم الكاملة.