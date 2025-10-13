أبرز الأسرى الفلسطينيين في صفقة التبادل بين حماس و"إسرائيل"

نشرت مؤسسات حقوقية فلسطينية، صباح اليوم الاثنين، القوائم النهائية للأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم في صفقة "طوفان الأحرار" بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وإسرائيل.

وتتضمن القائمة التي نشرتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومكتب إعلام الأسرى 250 أسيرا، بينهم 192 أسيرا محكومون بالسجن المؤبد، و25 من ذوي الأحكام العالية، و32 موقوفا، كما سيتم الإفراج عن 1718 أسيرا من قطاع غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويستدل من القائمة أن 157 من الأسرى المقرر الإفراج عنهم ينتمون لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، و65 ينتمون لحركة حماس، و16 ينتمون لحركة الجهاد الإسلامي، و11 ينتمون للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأسيرا واحدا ينتمي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

كما تشير القوائم إلى إبعاد 154 أسيرا من ذوي الأحكام المؤبدة والعالية.

وفيما يلي الأسرى الأعلى حكما المقرر الإفراج عنهم:

نصري عايد حسين عاصي: من مخيم شعفاط بمدينة القدس، معتقل منذ 27 يوليو/تموز 2004، محكوم بالسجن المؤبد 18 مرة و70 عاما وينتمي لحركة حماس.

محمد جمال محمد عقل: من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، معتقل منذ الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2002، محكوم بالسجن المؤبد 17 مرة وينتمي لحركة فتح.

أحمد عادل جابر سعادة: من بلدة الطور بالقدس، معتقل منذ الأول من أبريل/نيسان 2003، محكوم بالسجن المؤبد 13 مرة وينتمي لحركة حماس.

عماد صلاح عبد الفتاح قواسمي: من مدينة الخليل، معتقل منذ 13 أكتوبر/تشرين الأول 2004، محكوم بالسجن المؤبد 16 مرة وينتمي لحركة حماس.

محمد كامل خليل عمران: من بلدة دورا جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة، معتقل منذ الأول من ديسمبر/كانون الأول 2002، محكوم بالسجن المؤبد 13 مرة وينتمي لحركة الجهاد الإسلامي.

رياض دخل الله أحمد العمور: من بلدة تقوع جنوب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة، معتقل منذ السابع من مايو/أيار 2005، محكوم بالسجن المؤبد 11 مرة وينتمي لحركة فتح.

ماجد إسماعيل محمد مصري: من مخيم بلاطة بمدينة نابلس، شمالي الضفة، معتقل منذ 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2002، محكوم بالسجن المؤبد 10 مرات وينتمي لحركة فتح.

عز الدين خالد حسين الحمامرة: من بلدة حوسان غرب مدينة بيت لحم، معتقل منذ السابع من مارس/آذار 2004، محكوم بالسجن المؤبد 9 مرات وينتمي لحركة فتح.

إياد محمد أحمد أبو الرب: من بلدة جلبون بمحافظة جنين، معتقل منذ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، محكوم بالسجن المؤبد 8 مرات وينتمي لحركة الجهاد الإسلامي.

حمزة عمر عبد الفتاح المشارحة: من بلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم، معتقل منذ 13 أبريل/نيسان 2002، محكوم بالسجن المؤبد 6 مرات و20 عاما، وينتمي لحركة فتح.

أديب أحمد عبد الله أبو الرب: من مخيم نور شمس بمدينة طولكرم، معتقل منذ 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2002، محكوم بالسجن المؤبد 6 مرات، وينتمي لحركة فتح.

نادر صالح ممدوح صدقة: من مدينة نابلس، معتقل منذ 17 أغسطس/آب 2004، محكوم بالسجن المؤبد 6 مرات وينتمي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

منير عبد الله مرعي مرعي: من بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، معتقل منذ الثاني من أبريل/نيسان 2003 ومحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات وينتمي لحركة حماس.

محمود باسم محمود أبو جنيد: من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، معتقل منذ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2003، محكوم بالسجن المؤبد 5 مرات وينتمي لحركة فتح.

عساف حافظ حسين زهران: من بلدة علار بمحافظة طولكرم، معتقل منذ 13 يوليو/تموز 2005، محكوم بالسجن المؤبد 5 مرات و20 عاما وينتمي لحركة فتح.

المصدر: الجزيرة نت