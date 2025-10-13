الإعلام الحكومي: 173 شاحنة مساعدات دخلت غزة بينها 3 شاحنات غاز طهي

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن 173 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت إلى قطاع غزة أمس الأحد، عبر المعابر، وذلك في اليوم الأول عقب قرار وقف إطلاق النار.

وأوضح المكتب في بيان وصل "الرسالة نت"، يوم الاثنين، أن القافلة تضمنت 3 شاحنات محمّلة بغاز الطهي و6 شاحنات وقود سولار مخصصة لتشغيل المخابز والمولدات والمستشفيات، في ظل الحاجة الماسّة لهذه المواد الأساسية نتيجة الحصار الطويل والدمار الواسع الذي خلّفته الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبين أن الكميات التي دخلت ما تزال محدودة جدًا، وهي عبارة عن نقطة في بحر الاحتياجات، ولا تلبّي أقل من الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية لأكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة.

وأكد أن القطاع بحاجة إلى تدفق مستمر وكبير للمساعدات والوقود وغاز الطهي والمواد الإغاثية والطبية بشكل عاجل ومنتظم.

وأشار إلى أن الجهات الحكومية تواصل تنسيقها مع المؤسسات الإغاثية والإنسانية الدولية لتنظيم عملية إدخال المساعدات وتوزيعها بعدالة وبما يضمن وصولها إلى جميع أبناء شعبنا الفلسطيني.