حماس: الحركة نفذت التزاماتها كاملة بالمرحلة الأولى من الصفقة

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، حازم قاسم، إن الإفراج عن عدد من أسرى الشعب الفلسطيني في صفقة التبادل يمثل أحد إنجازات صمود شعبنا في غزة، ويجسد وفاء المقاومة لوعدها تجاه الأسرى وذويهم.

وأوضح قاسم في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أن الحركة نفذت كامل التزاماتها ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددًا على ضرورة أن يواصل الوسطاء دورهم في مراقبة سلوك الاحتلال وضمان التزامه بتنفيذ بنود الصفقة، وخاصة ما يتعلق بملفات الإغاثة وإعادة الإعمار ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

وأكد المتحدث باسم حماس أن وقف العدوان وضمان عدم تكراره كانا المحدد الرئيس في كل جولات التفاوض، لافتًا إلى أن الحركة حصلت على ضمانات واضحة من الوسطاء بهذا الشأن.

وأضاف قاسم أن الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده سيواصل نضاله المشروع حتى انتزاع حرية جميع الأسرى، معتبرًا أن ما تحقق اليوم هو خطوة في طريق طويل نحو الحرية الكاملة.

واختتم قاسم بتقديم التهاني إلى عوائل الأسرى الأحرار الذين كسروا قيدهم من سجون الاحتلال، مؤكدًا أن المقاومة ماضية في طريق الوفاء لهم حتى تحرير آخر أسير من سجون الاحتلال الإسرائيلي.