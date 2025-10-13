إعلام الأسرى: إبعاد 154 أسيراً فلسطينياً محرراً ضمن اتفاق وقف الحرب

قال مدير الإعلام في مكتب شؤون الأسرى بحركة حماس، ناهد الفاخوري، إن يوم تحرير الأسرى ووقف الحرب في غزة يمثل يوماً وطنياً كبيراً لشعبنا الفلسطيني.

وأوضح الفاخوري، في تصريح لقناة الجزيرة، أن الاتفاق يتضمن إطلاق سراح عدد من الأسرى المعتقلين منذ عقود في سجون الاحتلال، مشيراً إلى أنه سيتم إبعاد 154 أسيراً فلسطينياً محرراً ضمن التفاهمات الجارية.

وأضاف أن الاحتلال يحاول التنصل من التزاماته في كل اتفاق، غير أن المقاومة أصرت على تثبيت أسماء الأسرى المطلوب الإفراج عنهم ورفضت أي محاولات للتلاعب بالقوائم.

وأكد الفاخوري أن حركة حماس أدخلت تحسينات على كشوف الأسرى، ولا سيما المعتقلين من قطاع غزة، لضمان شمولهم ضمن قوائم الإفراج، في إطار التزام المقاومة الكامل بإنهاء معاناة الأسرى وتحقيق العدالة لهم.