الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 255 بعد استشهاد الزميل صالح الجعفراوي

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 255 صحفياً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي الذي عمل مع عدد من وسائل الإعلام المحلية.

وأدان المكتب الإعلامي بأشد العبارات استمرار استهداف واغتيال الصحفيين الفلسطينيين، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكل الهيئات الإعلامية العالمية إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الإعلاميين في غزة.

كما حمّل المكتب الاحتلال الإسرائيلي وعصاباته الإجرامية، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي تأتي في إطار الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

وطالب المكتب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإعلامية بالتحرك الفوري لوقف الجرائم بحق الصحفيين، وملاحقة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية، وتوفير الحماية اللازمة للعاملين في المجال الإعلامي بقطاع غزة.

واختتم البيان بالدعاء للشهداء الصحفيين بالرحمة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية بالصبر والسلوان، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.