ألوية الناصر صلاح الدين: المقاومة أجبرت الاحتلال على الرضوخ لشروطها في صفقة التبادل

أكد الناطق باسم ألوية الناصر صلاح الدين، أبو عطايا، أن شعب غزة قدّم نموذجًا فريدًا في الثبات والمقاومة والصمود على مدار عامين من حرب الإبادة والتطهير العرقي التي شنّها الاحتلال على القطاع.

 

وقال أبو عطايا في تصريح صحفي، إن رئيس وزراء الاحتلال وقيادته العسكرية فشلوا، رغم الدعم الاستخباري الغربي، في الوصول إلى أسرى الاحتلال أو تحريرهم بالقوة، ما اضطرهم في النهاية إلى الرضوخ لشروط المقاومة، التي شددت على أن أي إفراج عن الأسرى الصهاينة لن يتم إلا عبر صفقة تبادل وإنهاء العدوان المستمر على غزة.

 

وأضاف أن ألوية الناصر صلاح الدين شاركت مع كتائب القسام وسرايا القدس في المراسم غير المعلنة لتسليم الأسرى الصهاينة، مشيرًا إلى أنها أفرجت عن الأسير (أرييل كونيو) ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ صفقة التبادل.

 

