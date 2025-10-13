كتائب القسام تُعلن عزمها إعادة جثامين أربعة جنود إسرائيليين اليوم في إطار صفقة "طوفان الأقصى"

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها ستُعيد اليوم الإثنين أربعة جثامين لجنود إسرائيليين في إطار صفقة "طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى.

وأوضحت الكتائب في بيان لها أن عملية التسليم ستتم اليوم، الموافق 13 تشرين أول/أكتوبر 2025، وتشمل جثامين كل من: غاي إيلوز، يوسي شرابي، بيفين جوشي، ودانيال بيريز.

ويأتي ذلك بعد أن سلمت القسام في وقت سابق من صباح اليوم جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء البالغ عددهم 20 أسيرًا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك ضمن المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وتندرج هذه الخطوة في إطار استمرار تنفيذ اتفاقيات التبادل التي أبرمتها المقاومة الفلسطينية خلال الحرب، إذ كانت أول صفقة تبادل في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 قد شملت الإفراج عن 105 أسرى بينهم 81 إسرائيليًا و23 تايلنديًا وفلبيني واحد، تلتها صفقة ثانية في كانون الثاني/يناير 2025 أُفرج بموجبها عن 33 أسيرًا إسرائيليًا.