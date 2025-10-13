قوة "رادع" تواصل حملتها الأمنية وتعتقل عشرات المتورطين بالتعاون مع العدو

نفّذت قوة "رادع" حملة أمنية واسعة في مختلف محافظات قطاع غزة، استهدفت عناصر خارجة عن القانون ومتورطين في التعاون مع الاحتلال.

وأكدت القوة في بيان لها، أنها ألقت القبض على عدد كبير من العملاء والعناصر المسلحة التي شاركت في جرائم إطلاق نار وقتل نازحين ومهاجمة مدنيين في مدينة غزة، مشيرة إلى أنّها سيطرت على مواقع تابعة لتلك الميليشيات ونفّذت عمليات تمشيط واعتقال دقيقة.

كما نفّذت الأجهزة الأمنية في وسط القطاع عملية نوعية أفضت إلى اعتقال مجموعة متورطة في إطلاق النار على مقاومين وأفراد من الأجهزة الأمنية، وتم تحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي جنوب القطاع، تم ضبط عدد من الأشخاص المتورطين في التعاون مع ميليشيات مسلّحة وتجنيد عملاء خلال فترة الحرب، وجرى تحويلهم إلى الجهات المعنية لاستكمال التحقيقات.

وشددت "رادع" على أن كل من يثبت تورطه بالتعاون مع العدو أو ارتكاب جرائم سيُحال إلى القضاء، مؤكدة تصميمها على فرض النظام والقانون، ومواصلة عملياتها لاجتثاث العصابات والميليشيات المسلحة وحماية الجبهة الداخلية.