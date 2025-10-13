منتدى الإعلاميين الفلسطينيين ينعى الصحفي الشهيد صالح الجعفراوي

نعى منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الصحفي والناشط الإعلامي صالح الجعفراوي، الذي استشهد أثناء أداء واجبه المهني والوطني في توثيق معاناة أبناء شعبه وكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأوضح المنتدى في بيان صحفي، أن الشهيد الجعفراوي ارتقى "شهيدًا على يد الغدر والخيانة"، ضمن سياسة ممنهجة ينتهجها الاحتلال لاستهداف الصحفيين الفلسطينيين وطمس الحقيقة.

وأكد البيان أن الجعفراوي كان مثالًا للإعلامي الحرّ الملتزم بقضايا وطنه، وصوتًا صادقًا حمل الكاميرا والكلمة دفاعًا عن الحقيقة، حتى نال شرف الشهادة في ميدان العمل الصحفي.

وأشار المنتدى إلى أن استشهاد الجعفراوي يرفع عدد الصحفيين الشهداء إلى 255 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، في استمرارٍ لجريمة تستهدف إسكات صوت الصحافة الفلسطينية.

وختم المنتدى بيانه بالتأكيد على أن جرائم الاحتلال وأعوانه ضد الصحفيين لن تسقط بالتقادم، وأن دماء الشهداء ستبقى دافعًا لمواصلة الرسالة الإعلامية في فضح جرائم الاحتلال أمام العالم.