ترمب: ما حققناه اليوم تاريخي يضع نهاية للحرب في غزة

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أن الوثيقة التي تم توقيعها اليوم تمثل "حدثاً تاريخياً" يضع نهاية للحرب في غزة ويمهّد لمرحلة جديدة من السلام في الشرق الأوسط.

وقال ترمب في تصريحاته إن ما تم تحقيقه اليوم هو "ما كان الجميع يعتقد أنه مستحيل"، مؤكداً أن المساعدات بدأت تتدفق إلى القطاع، وأن مرحلة إعادة الإعمار ستكون من أصعب المراحل المقبلة.

وأعرب ترمب عن شكره للدول العربية والإسلامية التي ساهمت في تحقيق هذه "الانفراجة التاريخية"، مشيراً بشكل خاص إلى أمير دولة قطر، الذي وصفه بأنه "رجل استثنائي يحظى باحترام عظيم"، كما قدّم تعازيه لقطر في حادث السيارة الأليم الذي أودى بحياة عدد من الدبلوماسيين.

وأضاف ترمب أن القادة الذين شاركوا في القمة اليوم "جاؤوا لأنهم يدركون قيمة الحدث"، مشيداً بالفريق الأميركي ومعتبراً أن "التاريخ قد يسجل اسم وزير الخارجية روبيو كأعظم وزير خارجية في تاريخنا".

وختم بالقول إن إنهاء الحرب في غزة سيكون "بداية لشرق أوسط قوي يعيش في سلام وينبذ الإرهاب"، مؤكداً أن الخطوات الأولى نحو هذا السلام "هي الأصعب"، ومعبّراً عن سعادته بعودة الرهائن وفرح الشعب الإسرائيلي، داعياً الجميع إلى "الانضمام إلى اتفاقات أبراهام".