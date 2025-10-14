عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

شهيد ومصاب في قصف (إسرائيلي) على بلدة الفخاري شرق خان يونس

أعلن مجمع ناصر الطبي في خانيونس عن استشهاد شخص وإصابة آخر إثر قصف بنيران مسيرة (إسرائيلية) استهدف بلدة الفخاري شرق المدينة.

ووفقًا للمجمع، فإن الطواقم الطبية تدخلت فورًا لتقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم إعلان حالة الاستنفار في كافة أقسام الطوارئ لمتابعة الوضع الصحي للمدنيين المتأثرين بالقصف.

وأشار المجمع إلى أن الحادث يأتي ضمن سلسلة الهجمات الإسرائيلية المستمرة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية.

ونبهت الجهات الطبية إلى خطورة استمرار القصف على المدنيين، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الهجمات وحماية السكان الأبرياء.

 

 

