رغم الإبادة والحصار.. طلاب غزة ينتزعون فرحة النجاح من بين الركام

وسط الدمار والأنقاض، وبين خيام النزوح وأصوات الطائرات، أعلنَت وزارة التربية والتعليم العالي، ظهر اليوم الثلاثاء، نتائج الثانوية العامة لدورة عام 2006 في قطاع غزة، في مشهدٍ استثنائيّ يجسّد صلابة هذا الشعب الذي يصرّ على الحياة رغم حرب الإبادة التي طالت البشر والحجر.

ففي وقتٍ ما تزال فيه رائحة البارود تملأ الأفق، وقف الطلبة، بعد أن درسوا على ضوء الشموع وتحت الخيام، ليكتبوا حكاية جديدة.. لانتصارٍ العلم على الموت، والأمل على الركام.

وخلال مؤتمر صحفي مؤثر، أعلنت الوزارة أسماء الأوائل في فروع الثانوية المختلفة – العلمي، والأدبي، والشرعي، والريادة والأعمال، والصناعي، والاقتصاد المنزلي – مؤكدةً أن هذا النجاح هو ثمرة صبرٍ وإصرارٍ لا يُقهر.

تقدّم للاختبارات أكثر من 26 ألف طالب وطالبة، أجروا امتحاناتهم إلكترونياً بين السادس والخامس عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، عبر منصة Wise School، بالتعاون مع جامعة العلوم الإسلامية في الأردن، في تجربةٍ فريدة وسط الدمار والانقطاع.

ورغم أن الاحتلال دمّر 670 مدرسة و165 جامعة ومؤسسة تعليمية، وقتل 13,500 طالب وطالبة و830 معلماً و193 أكاديمياً، فإنّ أبناء غزة أبوا إلا أن يثبتوا أن الوعي لا يُقصف، وأن الإرادة لا تُباد.

وفيما يلي أسماء الطلبة الذين صنعوا الفجر من بين رماد الليل:

🔹 الفرع الأدبي:

1. سلمى توفيق فايز النعامي – 99.1 – الوسطى

2. أمل إياد السدودي – 99 – خانيونس

3. زينب شادي الصلاحات – 99 – الوسطى

4. أنغام حلمي الطلاع – 98.9 – الوسطى

5. فرح جلال قاسم – 98.9 – رفح

6. ليان عرفات أبو منديل – 98.9 – الوسطى

7. يارا محمد الصاوي – 98.9 – شرق غزة

8. تالا إيهاب صالحة – 98.7 – غرب غزة

9. ريمان هاني أبو المعزة – 98.7 – الوسطى

10. سما محمود لبد – 98.7 – غرب غزة

11. لينا عمر جحيش – 98.7 – رفح

🔹 الفرع العلمي:

1. يوسف أحمد العصار – 98.7 – الوسطى

2. أمل رامي أسعد متيل – 98.6 – غرب غزة

3. رند حسام أبو هاشم – 98.6 – خانيونس

4. سديل محمد أبو سعدة – 98.6 – غرب غزة

5. سندس إسماعيل حسين – 98.6 – الوسطى

6. عبد الكريم محمد الأغا – 98.6 – خانيونس

7. لانا محمد الوكيل – 98.6 – غرب غزة

8. أنس محمد ضبان – 98.4 – غرب غزة

9. بكر عبد الله جاد الله الوليد – 98.4 – الوسطى

10. روعة ياسر رفيق فارس – 98.4 – خانيونس

11. ياسر إياد محمد الهباش – 98.4 – الوسطى

🔹 فرع الريادة والأعمال:

فرح درويش الصباغ – 95.6 – شرق غزة

🔹 الفرع الشرعي:

فرح إيهاب حسين ريان – 94.6 – الوسطى

🔹 الفرع الصناعي:

دينا منير مخيرس – 98.6 – الوسطى

🔹 فرع الاقتصاد المنزلي:

هبة كمال أبو معيلق – 93.8 – الوسطى

لقد فعلها أبناء غزة مرة أخرى.. انتصروا للعلم، وللحياة، ولأرواح زملائهم الذين حُرموا من سماع أجراس المدارس، ليؤكدوا أن الغد، مهما طال الحصار، قادم من بين الركام مزيناً بالشهادات والدموع والفرح.