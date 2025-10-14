مركز فلسطين: 87% من أسري المؤبدات تحرروا ضمن صفقة طوفان الاحرار

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى ان المقاومة الفلسطينية استطاعت تحرير (87%) من الاسرى المحكومين بالسجن المؤبد مدى الحياة في سجون الاحتلال ضمن صفقة طوفان الاحرار بمراحلها المختلفة.

وأوضح الباحث رياض الأشقر مدير مركز فلسطين ان المقاومة حررت (503) أسري من المحكومين بالسجن المؤبد مدى الحياة من أصل (580) اسيراً كانوا يقضون احكام بالسجن المؤبد في سجون الاحتلال قبل صفقات التبادل، العديد منهم أمضوا ما يزيد عن 25 عاماً في سجون الاحتلال، إضافة الى العشرات ممن يقضون احكام عالية تزيد عن 15 عام ودون المؤبد.

وبيَّن الاشقر ان المرحلة الأولى من الصفقة شملت ايضاً إطلاق سراح 41 اسيراً من محرري صفقة وفاء الاحرار التي تمت في أكتوبر من العام 2011، وأعاد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى عام 2014 وأعاد لهم الاحكام السابقة بينهم عدد من الاسرى القدامى الذين امضوا عشرات السنين خلف القضبان قبل تحررهم في الصفقة وأعاد لهم الاحتلال الاحكام السابقة وغالبيتهم محكومين بالمؤبد.

وأضاف الأشقر ان صفقة طوفان الاحرار حررت (13) اسير من قدامى الاسرى من أصل (22) اسيراً من الاسرى المعتقلين منذ ما قبل اتفاق اوسلو وأقلهم أمضي 30 عام بشكل متواصل في سجون الاحتلال، حيث تبقى منهم (9) أسري في سجون الاحتلال (7) منهم من سكان الداخل الفلسطيني إضافة الى الأسير "جمعه ادم" من رام الله، والاسير "محمود ابوخربيش" من اريحا وهما معتقلان منذ عام 1988.

وأشار الأشقر الى ان الاحتلال رفض إطلاق سراح أسري من سكان الأراضي المحتلة عام 48 ضمن صفقة طوفان الاحرار الثالثة، وأسرى اخرين من قيادات الحركة الاسيرة، وقد خاض المفاوض الفلسطيني حتى اللحظات الأخيرة مفاوضات شاقة مع الاحتلال وعبر الوسطاء للضغط لإطلاق سراحهم وخاصة انهم امضوا عشرات السنين خلف القضبان الا ان الاحتلال رفض وكاد ان يفشل الاتفاق.

وقال الأشقر ان ما يميز صفقة طوفان الاحرار بمراحلها المختلفة إضافة الى الاعداد الكبيرة التي تحررت بموجبها والتي بلغت (3985) اسير الا انها شملت أسري من غزة والضفة والقدس والداخل الفلسطيني من الاسرى القدامى وأصحاب المحكوميات العالية، ومن كافة الفصائل، إضافة الى الافراج عن (2718) اسيرا من قطاع غزة اعتقلوا خلال حرب الإبادة على القطاع.

وثمن الأشقر موقف المقاومة الفلسطينية التي أكدت ان قضية الاسرى ستبقى على رأس الأولويات الوطنية للمقاومة وللشعب الفلسطيني، وأنها لن تهدأ الا بتحرير اخر اسير من سجون الاحتلال، وان ما تم ما هو الا مرحلة من مراحل الصراع مع المحتل اجتهدت فيه المقاومة لإنجاز الاتفاق الأفضل وعينها على الحرب وجرائم الإبادة التي ترتكب بحق شعبنا في قطاع غزة.

