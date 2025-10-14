عشائر غزة :نشدّ على أيدي الجهات الأمنية لإنهاء الفوضى

عبر تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في قطاع غزة، عن تأييد الجهات الأمنية لضبط الحالة الميدانية ،وردع المعتدين وإنهاء الفوضى بسرعة وحزم.

وأكد التجمع على رفضه القاطع ،واستنكاره الشديد لكل مظاهر البلطجة والفلتان التي ارتكبتها "فئات مارقة" ،استغلّت الغياب الاضطراري للجهات الأمنية بسبب ظروف الحرب، ما أدّى إلى زيادة معاناة الناس ومضاعفة أوجاعهم وتهديد أمنهم ومعيشتهم.

ودعا تجمع العشائر بغزة الفصائل الإسلامية والوطنية إلى تضافر الجهود وتوحيد الطاقات، وتوفير المناخات المناسبة وتسخير الإمكانات كافة لدعم خطط جهات الاختصاص في ضبط الميدان، وإنهاء مظاهر الفوضى.

وأعلن عن رفع الغطاء العشائري والعائلي عن كل من يثبت تورّطه في أيّة مخالفة تهدّد الأمن المجتمعي والسلم الأهلي، مطالباً جميع العشائر والعوائل بالالتزام التام بهذا القرار، وبتسليم الجناة والمخالفين إلى جهات الاختصاص فورًا.

وأعلن مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، أنأكثر من 70 عنصرًا في العصابات سلّموا أنفسهم وأسلحتهم ضمن مبادرة العفو العام، ،تمّ القضاء على أكثر من 50 بؤرة لعصابات كانت تشكل خطرًا مباشرًا على المواطنين.

وأشار إلى أن البدء بخطة شاملة لفرض السيطرة وتطبيق القانون في قطاع غزة، وانتشر عناصر الأجهزة الأمنية والشرطية والدفاع المدني في مختلف مناطق القطاع لإعادة الاستقرار.