الاعتداء على مروان البرغوثى فى السجون "الإسرائيلية" وإصابته بكسر 4 من ضلوعه

تعرض الأسير الفلسطيني القائد مروان البرغوثي للاعتداء بالضرب أثناء نقله من سجن ريمون إلى سجن مجدو منتصف سبتمبر الماضي، بحسب ما أكده مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين.

وأوضح إعلام الأسرى أن 8 أفراد من وحدة "نحشون" الإسرائيلية شاركوا في الاعتداء على الأسير مروان البرغوثي، مؤكدا أنه فقد الوعي نتيجة الاعتداء الجسدى وكسرت 4 من ضلوعه.

مروان البرغوثي القائد في حركة فتح ترفض إسرائيل الإفراج عنه بموجب اتفاق شرم الشيخ الذى يقضى بوقف الحرب في غزة وتبادل الأسرى والرهائن بين الاحتلال الإسرائيلي، والفصائل الفلسطينية.

وقالت المتحدثة باسم حكومة الاحتلال شوش بيدروسيان، إن إسرائيل لا تعتزم إطلاق سراح القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) مروان البرغوثي، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه مع حركة المقاومة (حماس) في شرم الشيخ بمصر، وأضافت للصحفيين: "أؤكد لكم في هذه المرحلة أنه لن يكون جزءا من صفقة الإفراج هذه".

