تحالف القوى الفلسطينية يثمّن إجراءات وزارة الداخلية في غزة لحفظ الأمن وتعزيز السلم الأهلي

أصدرت القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية، اليوم الأربعاء 15 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بياناً أكدت فيه دعمها الكامل للإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة لحفظ الأمن وتعزيز السلم الأهلي، مشيدةً بجهود جهاز الشرطة الفلسطينية وانتشاره المكثف والمنظم في شوارع ومفترقات القطاع.

وأشاد التحالف، في بيانه، بالدور الوطني المسؤول الذي تضطلع به وزارة الداخلية في هذه المرحلة الحساسة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل العدوان والحصار، مثمناً الجهود المبذولة لحماية قوافل المساعدات الإنسانية وضمان وصولها إلى مستحقيها بشفافية ومسؤولية وطنية وإنسانية.

وأكد البيان دعم التحالف للإجراءات المتخذة بحق الخارجين عن القانون والمجرمين والمتعاونين مع الاحتلال، مشدداً على ضرورة محاسبتهم وفق القانون بما يحفظ وحدة الشعب وكرامته ويحمي الجبهة الداخلية من محاولات العبث أو الفتنة.

كما دعا التحالف إلى مواصلة السياسة الأمنية الحكيمة التي تراعي التوازن بين حفظ الأمن وصون الحريات العامة، مؤكداً أهمية تعزيز التكافل والتلاحم الشعبي في مواجهة العدوان.

وختم البيان بالتأكيد على أن وحدة الصف الداخلي وحماية الجبهة الداخلية تمثلان ركيزة أساسية في صمود الشعب الفلسطيني وانتصاره في معركة الدفاع عن الحقوق الوطنية.