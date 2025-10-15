القسام: تفجير حقل ألغام بمركبات (همر) وإصابة جنود الاحتلال شرق رفح

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مجاهديها نفذوا عملية نوعية ضد قوات الاحتلال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول 2025.

وأوضحت الكتائب، في بيان لها، أن مجاهديها وبعد عودتهم من خطوط القتال، أكدوا تفجير حقل ألغام معد مسبقًا استهدف عدداً من المركبات العسكرية من نوع "همر"، ما أدى إلى وقوع عدد من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح في المكان.

وأضاف البيان أن المجاهدين أطلقوا النار من بندقية قنص باتجاه عدد من الجنود المصابين في موقع التفجير بالقرب من مدرسة دير ياسين في حي الجنينة شرق رفح، مؤكدًا أن العملية تأتي في إطار الرد المتواصل على جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني وصمود المقاومة في الميدان.

وأكدت كتائب القسام أن مقاوميها يواصلون اشتباكهم مع قوات الاحتلال في مختلف المحاور القتالية، مشددةً على أن العدو سيدفع ثمن عدوانه غاليًا وأن الميدان لا يزال مفتوحًا أمام مفاجآت المقاومة.