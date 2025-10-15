وزارة الصحة: استلام 45 جثمان شهيد أفرج عنهم الاحتلال عبر الصليب الأحمر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء 15 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أنها استلمت 45 جثماناً لشهداء أفرج عنهم الاحتلال الإسرائيلي عبر منظمة الصليب الأحمر الدولي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الجثامين المستلمة إلى 90 منذ بدء عملية التسليم.

وأوضحت الوزارة، في تصريح صحفي، أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، بما يشمل الفحص والتوثيق الرسمي تمهيداً لاستكمال عملية التسليم إلى ذوي الشهداء.

وأكدت وزارة الصحة أن عملية الاستلام تتم بتنسيق دقيق وبمتابعة من فرقها المختصة لضمان حفظ كرامة الشهداء وصون حقوق عائلاتهم، مشيرة إلى أن الجثامين التي تسلمتها تحمل آثاراً واضحة للعدوان المتواصل على قطاع غزة.

ذكرت الوزارة أنه تم إنشاء رابط عبر منظومة "صحتي" لتمكين ذوي الشهداء من التعرف على الجثامين المستلمة من قبل الوزارة، وذلك عبر الرابط التالي:

https://forms.sehatty.ps/public/martyrs-list

وختمت الوزارة تصريحها بالتأكيد على التزامها الكامل بتوثيق كل حالة وفق المعايير الإنسانية والطبية الدولية، داعية المؤسسات الحقوقية إلى مواصلة متابعة هذا الملف الإنساني الحساس وضمان إنهائه بما يحفظ كرامة الشهداء وأسرهم.