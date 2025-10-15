سلطة النقد تعلن بدء استئناف الخدمات المصرفية تدريجياً في غزة اعتباراً من الخميس

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أنها أوعزت للمصارف العاملة في قطاع غزة ببدء تقديم الخدمات المالية والمصرفية للجمهور اعتباراً من صباح يوم غد الخميس، 16 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وذلك وفقاً لجاهزية كل مصرف من الناحية الفنية والتشغيلية.

وأوضحت سلطة النقد في بيانها أن عملية إعادة تشغيل الفروع المصرفية ستتم بشكل تدريجي ومرحلي، حيث سيتم في المرحلة الأولى تشغيل عدد محدود من الفروع التي استكملت استعداداتها الفنية والأمنية، على أن يُعلن لاحقاً عن باقي الفروع التي ستعود للعمل تباعاً ضمن خطة إعادة التأهيل الشاملة.

وأكدت السلطة أن هذا القرار يأتي حرصاً على تسهيل الخدمات المالية للمواطنين والتخفيف من الأعباء الاقتصادية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.

ودعت سلطة النقد الفلسطينية المواطنين إلى الاستمرار في استخدام وسائل الدفع الإلكترونية مثل بطاقات الدفع، المحافظ الإلكترونية، والتطبيقات المصرفية عبر الهواتف الذكية، لما توفره من سهولة وأمان وسرعة في تنفيذ المعاملات المالية، ولتجنب الازدحام في الفروع خلال مرحلة التشغيل التدريجي.

وختمت السلطة بيانها بالتأكيد على أن جميع الخطوات تتم بالتنسيق مع إدارات المصارف والجهات المختصة، وبما يضمن عودة النشاط المصرفي بشكل آمن ومنظم يخدم احتياجات المواطنين والمؤسسات على حد سواء.