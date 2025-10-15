مصادر: القسام تستعد لتسليم جثامين 5 أسرى إسرائيليين هذه الليلة

أفادت مصادر خاصة لقناة التلفزيون العربي، مساء اليوم الأربعاء، أن كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ستسلم جثامين خمسة أسرى إسرائيليين هذه الليلة.

وذكرت المصادر أن عملية التسليم ستتم بإشراف منظمة الصليب الأحمر الدولي، ضمن التفاهمات الجارية في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان القسام تسليم دفعات سابقة من جثامين الأسرى، في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة بشأن ملف الأسرى والمفقودين بين الطرفين بوساطة إقليمية ودولية.

ولم تُصدر كتائب القسام حتى اللحظة بياناً رسمياً يؤكد تفاصيل العملية أو توقيتها، بينما تشير المصادر إلى أن الترتيبات اللوجستية لتسليم الجثامين جارية في إحدى النقاط الحدودية جنوب قطاع غزة.