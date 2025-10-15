القسام: تسليم جثتين من أسرى الاحتلال في غزة الليلة عند الساعة 10 مساءً

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها قررت تسليم جثتين من أسرى الاحتلال في قطاع غزة الليلة عند الساعة العاشرة مساءً، وذلك في إطار صفقة "طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى.

وقال بيان مقتضب صادر عن الكتائب إن هذه الخطوة تأتي ضمن ترتيبات متفق عليها تتعلق بملف الأسرى والمفقودين، دون الخوض في مزيد من التفاصيل حول موقع التسليم أو آلية نقلهما.

ولم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية من الجانب الإسرائيلي أو منسقين دوليين حول تفاصيل التسليم أو توقيته، فيما يُتوقع أن تتولى جهات دولية أو محايدة متابعة إجراءات التسليم والتمويل اللوجستي إن اقتضت الحاجة.