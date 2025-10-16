شهيدان وإصابتان في قصف إسرائيلي واستهدافات مكثفة شرق خانيونس

استشهد مواطنان وأصيب آخران، اليوم الخميس، في سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متفرقة شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت المصادر الطبية باستشهاد المواطن محمد سامي عبد الحي قويدر جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية على منطقة معن شرق خانيونس، فيما استشهد المواطن ربحي مصطفى النجار الملقب بـ(جورج) متأثرًا بجراح أصيب بها قبل يومين بنيران الاحتلال في منطقة قيزان النجار.

كما أصيب مواطنان بجروح متفاوتة نتيجة قصف جديد من طائرة مسيرة استهدفت بلدة بني سهيلا شرق المدينة، في حين شهدت مناطق قيزان النجار وجورة اللوت وشرق التحلية إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية باتجاه منازل المواطنين، في إطار ما يعرف بالمناطق المحظورة.

وتستمر قوات الاحتلال في استهداف مناطق شرق خانيونس بالطائرات والمدفعية، في خرقٍ متكررٍ لاتفاق وقف إطلاق النار، وسط حالة من التوتر والحذر تسود المناطق الحدودية.