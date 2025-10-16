عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

الرسالة نت

ارتفاع العدد الإجمالي إلى 120

الصحة: وصول 30 جثمانًا جديدًا من ضحايا الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الخميس، عن استلام 30 جثمانًا لشهداء تم الإفراج عنهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي عبر منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الجثامين المستلمة إلى 120 جثمانًا.

وأكدت الوزارة أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدًا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأسر.

وأوضحت أن بعض الجثامين تظهر عليها علامات التنكيل والضرب وتكبيل الأيدي وتعصيب الأعين، مشيرة إلى أنه تم التعرف حتى الآن على هوية أربعة شهداء من قبل ذويهم، من خلال رابط الاستدلال الذي تم نشره مسبقًا عبر موقع الوزارة "اضغط هنا".

