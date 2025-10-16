كتائب القسام تنعى اللواء اليمني محمد الغماري وعددًا من شهداء معركة الإسناد

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، القائد الجهادي الكبير اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية، الذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس مع عدد من رفاقه، في أشرف المعارك دفاعًا عن الأقصى وفلسطين، وضمن معركة الإسناد المباركة التي تصدرتها اليمن واستمرت حتى اللحظات الأخيرة قبل وقف العدوان.

وقالت الكتائب في بيان صحفي، إنها تتقدم بأحر التعازي إلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى الشعب اليمني، وإلى إخوان الصدق أنصار الله، وفي مقدمتهم القائد السيد عبد الملك الحوثي.

وتابعت الكتائب أن هذا المقام العظيم، مقام الشهادة والشهداء، يشمل جميع شهداء الشعب اليمني والأمة الأحرار الذين ارتقوا خلال معركة الإسناد لغزة، حيث اختلطت دماؤهم بدماء أطفال وشيوخ ونساء وشباب غزة ومقاوميها وقادتها.

وأكدت الكتائب أن أسماء هؤلاء العظماء وبطولاتهم ستسجل في صفحات المجد، وسيذكر التاريخ بكل فخر كل من ساند شعب فلسطين، وفي القلب منهم يمن الإيمان والحكمة الذين وقفوا وقفة مشرفة من أجل الله، ودفاعًا عن مسرى رسول الله، وإسنادًا للمرابطين على سواحل عسقلان.

وأضافت الكتائب أن صور الشهداء سترفع قريبًا في باحات المسجد الأقصى، يوم يلتقي أبناء الأمة فيه محررًا مطهرًا من دنس الاحتلال.

وأكد البيان أن سياسة الاغتيالات الجبانة أثبتت فشلها ومفاعيلها العكسية على الاحتلال المجرم، مشيرًا إلى أن دماء أبناء الشعب والأمة وقادتهم من بينهم هنية والسنوار والعاروري والضيف ونصر الله والحج رمضان والغاماري، وقافلة كبيرة من إخوانهم، ستبقى نبراسًا يضيء طريق الكرامة والحرية.

وتابعت الكتائب أن هذه الشهادة المباركة لن تزيد إخوان الصدق إلا قوة وثباتًا وعنفوانًا وتصميمًا على السير في طريق القدس حتى النصر والتحرير.