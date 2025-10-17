حماس: التزمنا بالاتفاق بشأن الجثامين والاحتلال يتنصل من تنفيذه

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وتهديده بتأخير فتح معبر رفح وتقليص دخول المساعدات الإنسانية، تعكس النهج الفاشي الذي تتبعه حكومته في معاقبة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستخدام الملف الإنساني وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية.

وأوضحت الحركة في بيان صحفي اليوم، أن إعادة جثامين الأسرى الذين قتلهم جيش الاحتلال قد تستغرق بعض الوقت، مشيرة إلى أن بعض هذه الجثامين دُفن في أنفاق دمّرها الاحتلال، فيما لا تزال أخرى تحت أنقاض الأبنية التي قصفها خلال العدوان المستمر على القطاع.

وأضافت الحركة أن الجيش الإسرائيلي الذي قتل الأسرى هو نفسه من تسبب في دفنهم تحت الركام، مؤكدة أن الجثامين التي تمكنت المقاومة من الوصول إليها جرى تسليمها مباشرة، بينما يتطلب استخراج باقي الجثامين معدات وأجهزة لرفع الأنقاض، وهي غير متوفرة حاليًا بسبب منع الاحتلال دخولها إلى غزة.

وشددت "حماس" على أن أي تأخير في تسليم الجثامين تتحمل مسؤوليته الكاملة حكومة نتنياهو، التي تواصل عرقلة الجهود ومنع إدخال المعدات اللازمة لذلك.

واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بالاتفاق وحرصها على تنفيذه، وعلى تسليم جميع الجثامين المتبقية فور توفر الإمكانيات، محملة في الوقت ذاته نتنياهو مسؤولية المماطلة وعدم الالتزام، وعرقلة جهود المقاومة الإنسانية في الوصول إلى بقية الجثامين.