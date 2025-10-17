عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

التنمية الاجتماعية تدعو المواطنين للتسجيل وتحديث بياناتهم عبر استمارة المتضررين من الحرب

الرسالة نت - غزة

دعت وزارة التنمية الاجتماعية جميع المواطنين المتضررين من الحرب إلى الدخول إلى الاستمارة الإلكترونية عبر الموقع الرسمي للوزارة، لتحديث بياناتهم بدقة، أو تعبئة الاستمارة لأول مرة لمن لم يسبق لهم التسجيل، وذلك لضمان إدراجهم في قاعدة البيانات الخاصة بالمساعدات الإنسانية.

وأكدت الوزارة أن عملية التسجيل والتحديث ضرورية لتسهيل التواصل مع الأسر المتضررة عند تنفيذ البرامج والمشاريع الإغاثية المقبلة، وضمان وصول الخدمات والمساعدات إلى المستحقين بعدالة وشفافية.

وشددت على أهمية تعاون المواطنين في هذه الخطوة، وتحديث مكان نزوحهم أو تواجدهم الحالي، بما يسهم في تنظيم الجهود الإغاثية واستجابة أكثر فاعلية لاحتياجات المتضررين.

رابط  التسجيل وتحديث البيانات 

https://donate.mosd.gov.ps/war-form

 


 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/307442

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر