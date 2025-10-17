حماس تنعي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات اليمنية

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى الأمة العربية والإسلامية، والشعب اليمني وإخوان الصدق والمروءة في أنصار الله وقيادتهم، وإلى أسرة الفقيد، القائدَ الجهادي اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية، الذي ارتقى شهيدًا مع جمعٍ من إخوانه في معركة الإسناد، على طريق تحرير القدس والمقدسات.

وقالت الحركة في بيان وصل "الرسالة نت"، يوم الجمعة، إن "التاريخ سيذكر بفخر الشهيد البطل الغماري، وكل أولئك الذين وقفوا مع شعبنا وقضيتنا في التصدي للعدوان وحرب الإبادة في قطاع غزة، والتي شارك فيها إخوان الصدق من أنصار الله، والقواتُ المسلحة اليمنية، والشعب اليمني بكل قوة وإصرار، حتى اللحظات الأخيرة قبل توقف العدوان".

وأضافت "لقد كان الشهيد الغماري قائدًا مخلصًا، وقف مع غزة وأهلها، وقدّم روحه في سبيل الله في ميادين العزّ والكرامة. وامتزجت دماؤه بدماء شهدائنا في غزة ولبنان وسائر ميادين الصمود، لتؤكد وحدة المصير والموقف ضد العدو الصهيوني".

وتقدمت الحركة بخالص التعازي والمواساة إلى قيادة الجمهورية اليمنية، وإلى الإخوة في أنصار الله، وإلى أبناء الشهيد وذويه.