بالأسماء.. الاحتلال يعتقل مواطنين ويستهدف أقارب المطاردين والمحررين بالضفة والقدس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح السبت 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، حملة الاعتقالات والمداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، طالت أقارب مطاردين ومحررين.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات ومخيمات، واعتقلت عدداً من المواطنين بعد مداهمات واسعة، شملت منازل أقارب المطارد فرج الصانوري في وادي عز الدين، إضافة إلى اقتحام بلدة بيت قاد شرق المدينة.

كما طالت الاعتقالات شاباً من مخيم بلاطة شرق نابلس أثناء مروره على أحد الحواجز العسكرية، فيما شهدت الخليل عمليات اقتحام واعتقال متفرقة.

وفي القدس، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر المبعد إلى مصر محمود موسى عيسى في بلدة عناتا شمال شرق المدينة، في سياق استهداف متواصل للأسرى المحررين ضمن صفقة “طوفان الأحرار”.

قائمة المعتقلين: