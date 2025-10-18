بنك فلسطين يعلن إعادة فتح فرعي دير البلح والنصيرات

أعلن بنك فلسطين عن إعادة فتح فرعي دير البلح والنصيرات في محافظة الوسطى بقطاع غزة، ابتداءً من يوم غد الأحد الموافق 19 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأوضح البنك في بيان مقتضب صباح اليوم السبت وصل "الرسالة نت"، أن ساعات العمل ستكون من الثامنة والنصف صباحًا حتى الثانية والنصف بعد الظهر.

وكانت سلطة النقد الفلسطينية قد أكدت في وقت سابق أن إعادة تشغيل الفروع المصرفية في القطاع ستتم بشكل تدريجي ومرحلي، مشيرةً إلى أن المرحلة الأولى ستشمل تشغيل عدد محدود من الفروع وفق جاهزيتها، على أن يُعلن تباعًا عن الفروع الأخرى بعد استكمال أعمال التأهيل اللازمة.

ودعت سلطة النقد المواطنين إلى مواصلة استخدام وسائل الدفع الإلكترونية مثل بطاقات الدفع، المحافظ الإلكترونية، والتطبيقات المصرفية عبر الهواتف الذكية، لما توفره من سهولة وأمان وسرعة في إنجاز المعاملات، ولضمان تلبية احتياجاتهم دون التزاحم على الفروع.

ويأتي ذلك، بعد وقف الحرب على غزة، عقب دخول المرحلة الأولى من الاتفاق بين حركة "حماس" وإسرائيل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري، والتي تنص على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الجانبين.

وخلال الحرب، تعرّضت معظم مقار البنوك في القطاع للتدمير والنهب، ما أدى إلى انهيار شبه تام للنظام المالي. واضطر المواطنون للتعامل بالأوراق النقدية التالفة أو من خلال التحويلات الإلكترونية عبر التطبيقات المصرفية المحدودة التي ظلت تعمل.

ووفق بيانات سلطة النقد الفلسطينية الصادرة في يناير/ كانون الثاني الماضي، لم يكن يعمل في القطاع سوى 3 أجهزة صراف آلي من أصل 97 قبل الحرب، نتيجة تدمير فروع البنوك وأجهزتها بفعل القصف.