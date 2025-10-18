"يونيسيف": الوضع في غزة كارثي ونوعية المساعدات ضرورية

قال منسق الطوارئ الأول في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، هاميش يونغ، إن الوضع في قطاع غزة كارثي للغاية، مشددًا أن نوعية المساعدات الإنسانية لا تقل أهمية عن كميتها.

وأوضح "يونغ"، في تصريحاتٍ إعلامية، أن الفلسطينيين في غزة بحاجة عاجلة إلى خيام، مشمعات، مياه شرب نظيفة، وقود، ومعدات لإنتاج وتوزيع المياه، بالإضافة إلى أنابيب إصلاح الآبار ومحطات التحلية.

وأشار إلى أن 50 شاحنة تنتظر الإذن للتحرك، محملة بمستلزمات طبية ومواد نظافة ضرورية لإنقاذ حياة الأطفال، محذرًا من أن المستشفيات إما مدمرة أو متضررة بشدة، والسكان يعانون من نقص حاد في الغذاء والمأوى.

وشدد "يونغ" على ضرورة توفير إمدادات غذائية كبيرة لمعالجة آثار المجاعة في شمال القطاع، مطالبًا بـ 600 شاحنة يوميًا محملة بمجموعة متكاملة من المواد، تشمل المساعدات الإنسانية الحيوية القادمة من اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية، إضافة إلى المساعدات التجارية والقطاع الخاص.

ولفت إلى أهمية توافر 50 شاحنة وقود يوميًا وغاز الطهي لتلبية احتياجات السكان، مؤكدًا أن الوصول الآمن داخل القطاع شرط أساسي لتوزيع هذه المساعدات.

وقال: "نحتاج إلى حرية الحركة في جميع أنحاء غزة لضمان إيصال الإمدادات إلى الأطفال الأكثر ضعفًا، وإلى أمهاتهم وعائلاتهم الذين يعتنون بهم".

وسمحت "إسرائيل" منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر بدخول 653 شاحنة مساعدات إلى غزة، وفق مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة.

الرقم يظل أقل بكثير من العدد المتفق عليه يوميًا، وهو 600 شاحنة، حيث تراوحت الأذونات اليومية بين السماح بـ173 شاحنة الأحد الماضي، ووقف كامل يومي الاثنين والثلاثاء، ثم السماح بدخول 480 شاحنة الأربعاء.

ولم يصدر المكتب الإعلامي أي بيانات عن عدد الشاحنات التي دخلت القطاع يومي الخميس والجمعة.