منظمة الصحة العالمية: 90% من مستشفيات غزة مدمّرة وفتح المعابر ضرورة عاجلة للإجلاء الطبي

أكدت منظمة الصحة العالمية أن الوضع الصحي في قطاع غزة بلغ مرحلة كارثية، مشيرةً إلى أن ما بين 80% إلى 90% من المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع تعرضت للدمار أو لأضرار جسيمة، وأن إعادة بنائها ستتطلب وقتاً وجهوداً دولية مكثفة.

وشددت المنظمة على ضرورة فتح المعابر بشكل فوري للسماح بعمليات الإجلاء الطبي للمرضى والمصابين، وإدخال المساعدات والإمدادات الطبية التي تعاني غزة من نقص حاد فيها منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

وأضافت المنظمة أنه من الضروري إعادة ربط مدينة غزة بالقدس والأردن ومصر لتأمين مسارات علاجية عاجلة للمرضى، داعيةً المزيد من الدول إلى استقبال جرحى ومرضى القطاع الذين يحتاجون إلى رعاية متخصصة لا تتوفر حالياً في غزة بسبب انهيار المنظومة الصحية بالكامل.