حصيلة اليوم: 29 شهيدًا و21 إصابة، بينهم 23 شهيدًا جرى انتشالهم من تحت الأنقاض

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تقريرها الإحصائي اليومي، موضحةً أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية 29 شهيدًا و21 إصابة، بينهم 23 شهيدًا جرى انتشالهم من تحت الأنقاض، واثنان متأثران بإصابات سابقة، وأربعة نتيجة استهداف مباشر من الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت الوزارة إلى وجود 11 شهيدًا من عائلة أبو شعبان ما زالوا تحت الركام ولم تُدرج أسماؤهم بعد في الإحصائية الرسمية، بسبب تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم نتيجة استمرار القصف ودمار الطرق.

وبذلك، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي إلى 68,116 شهيدًا و170,200 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

كما أوضحت الوزارة أنه تمت إضافة 120 شهيدًا إلى الإحصائية التراكمية بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المختصة بملف المفقودين خلال الفترة من 10 إلى 17 أكتوبر 2025.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الجاري، بلغ عدد الشهداء 27، والإصابات 143، فيما تم انتشال 404 جثامين من بين الأنقاض.

وأعلنت الوزارة كذلك استلام 15 جثة جديدة محتجزة لدى الاحتلال غير معروفة الهوية، ليصل إجمالي الجثامين التي تسلمتها إلى 135 جثة على دفعات، مؤكدة أن بعضها يحمل آثار تعذيب وإعدام ميداني.