سفارة فلسطين في القاهرة تعلن فتح معبر رفح يوم الاثنين المقبل لعودة العالقين إلى قطاع غزة

أعلنت سفارة دولة فلسطين في جمهورية مصر العربية مساء اليوم، عن فتح معبر رفح البري يوم الاثنين القادم، وذلك بعد إغلاقٍ دام أكثر من عامٍ ونصف، نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والأوضاع الأمنية والإنسانية الصعبة التي يشهدها المعبر ومحيطه.

 

وأوضحت السفارة في بيانها أن التنسيق مع السلطات المصرية يجري لضمان تنظيم حركة العبور وعودة المواطنين الفلسطينيين العالقين في الجانب المصري، مؤكدةً أن كشوفات المسافرين وآلية السفر ستُنشر لاحقاً عبر القنوات الرسمية.

 

ويُعدّ معبر رفح البري المنفذ الوحيد لأهالي قطاع غزة إلى العالم الخارجي بعيداً عن سيطرة الاحتلال (الإسرائيلي)، وقد ظلّ مغلقاً منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023، ما فاقم معاناة آلاف المرضى والطلبة والعالقين، وحرمهم من حقهم في التنقل والعلاج والتعليم.

فتح المعبر بعد هذه المدة الطويلة يُعدّ بارقة أمل لآلاف الفلسطينيين الذين ينتظرون العودة إلى غزة بعد رحلة نزوحٍ وانتظارٍ قاسية.

 

